Радикальные группировки Ирака заявили, что сбили американский самолет-заправщик

Военизированные шиитские группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления Ирака", заявили, что сбили американский самолет-заправщик KC-135. Об этом говорится в заявлении радикалов в их телеграм-канале.

Представители группировок добавили, что использовали для атаки "подходящее вооружение", не уточнив при этом какие-либо подробности.

Радикалы также утверждают, что за последние сутки провели свыше 30 атак на объекты и военные базы США как в Ираке, так и в других странах региона.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции в Иране. Уточнялось, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве над Ираком.

По заявлению американской стороны, потеря самолета не была связана с атакой Ирана или с дружественным огнем. В данный момент ведутся спасательные работы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.