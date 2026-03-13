13 марта, 04:58

Политика

Радикальные группировки Ирака заявили, что сбили американский самолет-заправщик

Фото: depositphotos/zabelin

Военизированные шиитские группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления Ирака", заявили, что сбили американский самолет-заправщик KC-135. Об этом говорится в заявлении радикалов в их телеграм-канале.

Представители группировок добавили, что использовали для атаки "подходящее вооружение", не уточнив при этом какие-либо подробности.

Радикалы также утверждают, что за последние сутки провели свыше 30 атак на объекты и военные базы США как в Ираке, так и в других странах региона.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции в Иране. Уточнялось, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве над Ираком.

По заявлению американской стороны, потеря самолета не была связана с атакой Ирана или с дружественным огнем. В данный момент ведутся спасательные работы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

Читайте также


Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

