26 марта, 09:46

Мэр Москвы

Собянин рассказал о преображении неиспользованных участков после благоустройства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о благоустройстве неухоженных территорий в Москве в 2025 году.

"Зачастую буквально в двух шагах от жилых кварталов есть возможность создать полноценную инфраструктуру для досуга и активного образа жизни: современные детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты, площадки для игр и тренировок четвероногих", – поделился мэр.

Работа по благоустройству ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Например, в Нижегородском районе на улице Нижней Хохловке на месте бывшего пустыря появился спортивный кластер. Здесь установили площадки для стритбола и падел‑тенниса, скейт-парк и детские площадки.

Также работы были проведены вдоль железнодорожных путей на улице Кетчерской в Вешняках. Теперь здесь можно заниматься спортом на любой вкус, установлен в том числе комплекс "Русский ниндзя".

В свою очередь, на 1‑й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе преобразилась территория у школы "Перспектива" – установили скейт‑парк, благоустроили зону у пруда и обустроили дорожки к остановкам городского транспорта.

В Северном Бутове в Бутовском лесопарке неухоженная территория площадью почти 19 гектаров преобразилась в современный спортивный сквер. Здесь есть все для активного и спокойного отдыха, для детей также создали свой игровой город. Кроме того, обустроили и специальную площадку для игр с питомцами.

Подобное преобразование территорий является хорошим примером системной работы по улучшению качества жизни в столице.

Вместе с тем в Москве продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошево‑Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском. Например, в Филевском Парке реконструируется участок набережной Москвы‑реки "Западный порт".

