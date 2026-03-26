Более 1,1 тыс памятников промоют в Москве после зимы

В Москве после зимы промоют свыше 1,1 тысячи памятников. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, к работам специалисты комплекса городского хозяйства приступили после установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха. Для каждого памятника применяется особая технология в зависимости от его материала. В работах также задействованы поливочные машины и автогидроподъемники.

Памятники из титана промывают нейтральным раствором, а из гранита – специальными составами против солевых разводов, рассказал Бирюков. Все эти средства не наносят вреда окружающей среде и аккуратно очищают поверхности.

Перед началом работ специалисты проверяют памятники на наличие повреждений и ржавчины. После этого их промывают водой, на 10 минут наносят специальный раствор, смывают его и вытирают монумент.

Заммэра напомнил, что столичные памятники промываются в период с апреля по октябрь. Регламентные работы проводятся каждый месяц, однако в случае сильных загрязнений сооружения моют раз в две недели.

Ранее специалисты приступили к реконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Щетками и особым раствором они очистят его парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации. Также на него снова установят форсунки и подводные светильники, которые были демонтированы осенью.

