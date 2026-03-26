26 марта, 09:29

Город

Более 1,1 тыс памятников промоют в Москве после зимы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве после зимы промоют свыше 1,1 тысячи памятников. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, к работам специалисты комплекса городского хозяйства приступили после установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха. Для каждого памятника применяется особая технология в зависимости от его материала. В работах также задействованы поливочные машины и автогидроподъемники.

Памятники из титана промывают нейтральным раствором, а из гранита – специальными составами против солевых разводов, рассказал Бирюков. Все эти средства не наносят вреда окружающей среде и аккуратно очищают поверхности.

Перед началом работ специалисты проверяют памятники на наличие повреждений и ржавчины. После этого их промывают водой, на 10 минут наносят специальный раствор, смывают его и вытирают монумент.

Заммэра напомнил, что столичные памятники промываются в период с апреля по октябрь. Регламентные работы проводятся каждый месяц, однако в случае сильных загрязнений сооружения моют раз в две недели.

Ранее специалисты приступили к реконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Щетками и особым раствором они очистят его парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации. Также на него снова установят форсунки и подводные светильники, которые были демонтированы осенью.

Специалисты приведут в порядок более 2 тысяч сооружений в Москве до конца апреля

Читайте также


городЖКХ

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

