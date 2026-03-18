В Москве промыли Крымский мост

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москвы провели очистку Крымского моста после зимнего сезона. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в мессенджере MAX.

К промывке моста привлекли десять рабочих и две поливомоечные машины.

"С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления тщательно очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста", – говорится в публикации.

Отмечается, что полная очистка сооружения заняла один день. Ограничения для транспорта и пешеходов при этом не вводились.

Сейчас специалисты занимаются текущим ремонтом моста, а также заново покрывают его лакокрасочными материалами.

Крымский мост построен в 1938 году и входит в список охраняемых объектов культурного наследия столицы. Он представляет собой подвесную конструкцию длиной 688 метров. Мост располагается в Центральном административном округе столицы на Садовом кольце и позволяет проехать или пройти с Зубовского бульвара на улицу Крымский Вал.

