18 марта, 16:33

Город

В Москве промыли Крымский мост

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москвы провели очистку Крымского моста после зимнего сезона. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в мессенджере MAX.

К промывке моста привлекли десять рабочих и две поливомоечные машины.

"С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления тщательно очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста", – говорится в публикации.

Отмечается, что полная очистка сооружения заняла один день. Ограничения для транспорта и пешеходов при этом не вводились.

Сейчас специалисты занимаются текущим ремонтом моста, а также заново покрывают его лакокрасочными материалами.

Крымский мост построен в 1938 году и входит в список охраняемых объектов культурного наследия столицы. Он представляет собой подвесную конструкцию длиной 688 метров. Мост располагается в Центральном административном округе столицы на Садовом кольце и позволяет проехать или пройти с Зубовского бульвара на улицу Крымский Вал.

Ранее сообщалось, что коммунальная техника приступила к весенней уборке столичных улиц. Специальные машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами. Они под давлением всасывают грязь, пыль и мелкий мусор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. Для большей эффективности уборки дороги увлажняются.

Москву начали приводить в порядок после зимы

Читайте также


город

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

