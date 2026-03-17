Новости

Новости

17 марта, 14:45

В Москве приступили к ворошению снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к ворошению снега в городе, следует из поста ведомства в канале мессенджера МАХ.

Работы организованы повсеместно. Такие мероприятия, как пояснили в КГХ, направлены на ускорение таяния снежного покрова.

Параллельно с этим рабочие продолжают осуществлять вывоз снежных валов, образовавшихся во время сильных метелей, и отчищать газоны от снега.

К мероприятиям также привлечены бригады Мосводостока. Они, в частности, задействованы в очистке от снега и наледи водоприемных колодцев для обеспечения беспрепятственного стока талой воды.

Все вышеперечисленные работы проходят в рамках традиционной весенней уборки Москвы. Помимо этого, в плане значатся приведение в порядок городских и внутридворовых территорий, а также модернизация цоколей и фасадов зданий.

Еще одним пунктом стала дорожно-транспортная инфраструктура. Это направление включает в себя ремонт и покраску ограждений и остановочных павильонов, отчистку дорожных знаков и указателей, а также модернизацию разметки. Срок завершения мероприятий установлен до 1 мая.

