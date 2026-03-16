16 марта, 15:10

Транспорт

Подготовка к летнему сезону стартовала на восьми вокзалах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На восьми московских вокзалах началась подготовка инфраструктуры к летнему сезону, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Работы проводятся, чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия в период летних перевозок. Специалисты должны будут вымыть фасады зданий и архитектурные элементы общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров.

Также железнодорожники приведут в порядок 99 платформ и выполнят уборку прилегающих к вокзалам территорий площадью около 215 тысяч квадратных метров. Помимо этого, предстоит очистить 139 тысяч "квадратов" междупутий и около 570 метров ливневой канализации.

Все работы планируется завершить в конце марта, за исключением очистки Восточного вокзала. Там промывка фасадов пройдет в апреле, причем объем этих работ станет самым большим – предстоит очистить почти 7,5 тысячи квадратных метров. Такая площадь связана с тем, что значительная часть фасада здания выполнена из стекла.

Вместе с тем к новому сезону навигации готовится "Московское речное пароходство". Специалисты зачищают корпуса судов, окрашивают их и покрывают антикоррозионными материалами. Планируется провести обязательные для всех судоходных компаний работы.

Читайте также


Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

