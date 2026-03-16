Подготовка к летнему сезону стартовала на восьми вокзалах Москвы

На восьми московских вокзалах началась подготовка инфраструктуры к летнему сезону, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Работы проводятся, чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия в период летних перевозок. Специалисты должны будут вымыть фасады зданий и архитектурные элементы общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров.

Также железнодорожники приведут в порядок 99 платформ и выполнят уборку прилегающих к вокзалам территорий площадью около 215 тысяч квадратных метров. Помимо этого, предстоит очистить 139 тысяч "квадратов" междупутий и около 570 метров ливневой канализации.

Все работы планируется завершить в конце марта, за исключением очистки Восточного вокзала. Там промывка фасадов пройдет в апреле, причем объем этих работ станет самым большим – предстоит очистить почти 7,5 тысячи квадратных метров. Такая площадь связана с тем, что значительная часть фасада здания выполнена из стекла.

Вместе с тем к новому сезону навигации готовится "Московское речное пароходство". Специалисты зачищают корпуса судов, окрашивают их и покрывают антикоррозионными материалами. Планируется провести обязательные для всех судоходных компаний работы.

