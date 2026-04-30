Двоих россиян задержали за акции устрашения руководителей РКН

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали двоих жителей столичного региона за акции устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений о быстрых заработках для вовлечения граждан России в террористическую деятельность. Двоих завербовали при помощи одного из мессенджеров под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах.

"Они дают признательные показания", – отметили в российской спецслужбе.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко добавила, что двое злоумышленников, включая подростка, 28 апреля разместили на дверях квартир троих сотрудников РКН молотки со следами жидкости бурого цвета.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время фигурантов доставят в подразделение столичного управления СК для проведения следственных действий.

Ранее российские спецслужбы пресекли действия россиянина, который планировал теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, прохождении обучения для осуществления терактов, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и легализации денежных средств или иного имущества. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

