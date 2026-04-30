30 апреля, 15:48

Двоих россиян задержали за акции устрашения руководителей РКН

Силовики задержали двоих жителей столичного региона за акции устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений о быстрых заработках для вовлечения граждан России в террористическую деятельность. Двоих завербовали при помощи одного из мессенджеров под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах.

"Они дают признательные показания", – отметили в российской спецслужбе.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко добавила, что двое злоумышленников, включая подростка, 28 апреля разместили на дверях квартир троих сотрудников РКН молотки со следами жидкости бурого цвета.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время фигурантов доставят в подразделение столичного управления СК для проведения следственных действий.

Ранее российские спецслужбы пресекли действия россиянина, который планировал теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, прохождении обучения для осуществления терактов, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и легализации денежных средств или иного имущества. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

