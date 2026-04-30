Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 10:17

Происшествия

ФСБ РФ задержала жителя Краснодара за госизмену

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев и планы размещения боевой техники. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1963 года рождения, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб", – подчеркнули в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ через мессенджер WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Он передал ему фотографии и координаты предприятий, а также планы размещения техники, которая обеспечивает безопасность воздушного пространства.

Кроме того, как уточнила спецслужба, по заданию куратора житель Краснодара собирал данные о сотрудниках одного из предприятий и пытался получить доступ к корпоративной почте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о госизмене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Задержанный был арестован.

Ранее ФСБ РФ предотвратила атаку беспилотниками на нефтяное предприятие в Республике Коми. Два злоумышленника, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы. По данным ведомства, двое россиян планировали совершить диверсию с использованием дронов и самодельных взрывных устройств по заданию украинских спецслужб. Они поддерживали связь с кураторами через иностранные мессенджеры.

