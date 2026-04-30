TMZ: актер из фильмов "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво" попал в больницу

Актер Винг Реймз, известный по фильмам "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво", был экстренно госпитализирован, сообщает портал TMZ.

По сообщениям очевидцев, 66-летний актер потерял сознание в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Представитель Реймза уточнил, что причиной мог стать тепловой удар. По данным СМИ, его уже выписали из больницы.

Актер, лауреат премии "Золотой глобус", наиболее известен зрителям по роли Марселласа Уоллеса в "Криминальном чтиве". Также он сыграл Лютера Стикелла в фильмах франшизы "Миссия невыполнима".

Всего Реймз сыграл более 100 ролей, в том числе в таких фильмах, как "Лестница Иакова", "Рассвет мертвецов", "Военные потери" и "Воздушная тюрьма". Также он известен по сериалам "Скорая помощь" и "Полиция Майами".

