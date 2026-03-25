Новости

Новости

25 марта, 17:57

Культура

Актер Александр Збруев рассказал о своем самочувствии после болезни

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Александр Збруев, отвечая на вопрос о состоянии здоровья, заявил, что надеется только на Бога. Его слова передает РИА Новости.

В ночь с 8 на 9 октября 2025 года Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Это произошло после того, как ему стало плохо перед игрой в спектакле "Вишневый сад". Артист объяснил, что перед выходом на сцену у него поднялось давление.

Спустя время Збруева перевели в другую больницу. Президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер уточнял, что медучреждение специализируется на профиле заболевания, ставшего причиной госпитализации актера. СМИ сообщали, что у артиста были выявлены проблемы с желудком.

24 октября Збруева выписали из больницы. Варшавер тогда оценил состояние актера как "очень хорошее". В начале декабря народный артист РСФСР вернулся на сцену Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".

