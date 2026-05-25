Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:41

Политика

МИД РФ пообещал обратиться в суд ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве указали, что в Латвии, Литве и Эстонии в последние годы произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне. Попытки урегулировать разногласия путем переговоров результатов не дают.

При этом российская сторона уже обращалась в международные инстанции, чтобы обратить внимание на русофобскую политику в странах Балтии. Однако субстантивной информации добиться от них не удалось.

"Министерство ведет системную работу на всех возможных правозащитных площадках ООН для привлечения внимания к карательной политике репрессий и запугиваний, которую власти прибалтийских государств осуществляют в отношении общественных деятелей и правозащитников, отстаивающих интересы русскоязычного населения этих стран", – добавили в МИД.

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе отметил, что Международный суд ООН примет жалобу России, однако ее рассмотрение займет годы. При этом шансы на удовлетворение российского иска малы из-за ангажированности международных организаций, указал замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Вместе с тем подача жалобы привлечет общественное внимание к проблеме.

В МИД заявили, что действия властей Латвии, Литвы и Эстонии нарушают положения международных договоров: Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка и других.

К примеру, в марте этого года Конституционный суд Латвии постановил, что использование языков нацменьшинств, включая русский, в государственных СМИ противоречит Конституции страны. Аналогичная ситуация наблюдается в Эстонии, где ущемляются права национальных меньшинств, составляющих около 30% населения страны.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии выслал из страны россиянина Андрея Журавлева, который якобы работал на спецслужбы РФ и планировал собирать разведданные в уезде Ида-Вирумаа.

В начале года МВД Эстонии предложило запретить россиянам и белорусам без долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) приобретать квартиры в стране. В ведомстве заявили, что купленные квартиры граждане России и Белоруссии могут использовать для "разведывательной и диверсионной деятельности".

Читайте также


политика

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика