Новый сайт госуслуг в США оказался справочником

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Новый сайт Управления общих служб США (GSA) предоставляет справочную информацию о государственных услугах, но не позволяет подавать заявки или получать такие услуги непосредственно через портал. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, цифровой помощник объясняет пользователям порядок заключения брака, однако оформить соответствующую заявку через него нельзя. По информации сервиса, браки регистрируют власти штатов и округов, а для подачи заявления клерку в городской или окружной администрации пара должна присутствовать лично и предъявить удостоверение личности с фотографией.

Помощник также не может записать пользователя к врачу и рекомендует обращаться непосредственно в медицинские учреждения. При этом на сайте отмечается, что в США нет бесплатной медицины.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала госуслуг America.gov. По задумке, пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы, не переходя на сайты отдельных федеральных ведомств. Исключение сделают лишь для подачи налоговых деклараций и услуг военных и разведывательных структур.