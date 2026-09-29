США объявили о масштабном ужесточении санкций против Кубы

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Министерство финансов США объявило о существенном расширении санкций в отношении Кубы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Новые ограничения, вступающие в силу 30 сентября, вводятся в рамках майского указа американского президента Дональда Трампа о санкциях против лиц, представляющих угрозу национальной безопасности и внешней политике страны.

Обновленные меры включают введение вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов за проведение транзакций в интересах лиц, включенных в санкционные списки США. Кроме того, американским банкам теперь прямо запрещено открывать и обслуживать счета кубинских предпринимателей, а уже существующие средства подлежат немедленной заморозке.

Вашингтон также полностью отменил разрешение на проведение транзитных платежей через американскую банковскую систему и запретил любые прямые и косвенные расчеты со структурами из списка подсанкционных кубинских организаций, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

Дополнительно ужесточены правила поездок для граждан и резидентов США. Им теперь запрещено организовывать и посещать профессиональные конференции на Кубе.

Также отменяются групповые образовательные поездки в рамках гуманитарного обмена, а оставшиеся учебные визиты переводятся под жесткий контроль аккредитованных американских организаций.

Ранее Минфин США ввел санкции против внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и пяти кубинских компаний. Так, под ограничения попали Фидель Эрнесто Кастро Калиса, Внешнеторговый банк Кубы и компании Comercial Cupet, Nicarotec, Abapet и Cexni.