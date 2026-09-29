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29 сентября, 21:43

Политика

Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/kadmitriev

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о своем пребывании в Вашингтоне. Соответствующую публикацию он разместил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В своем аккаунте Дмитриев выложил фотографию, где он идет по улице, с подписью: "Вашингтон". Пост он сопроводил песней "Дальше действовать будем мы" группы "Кино".

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Дмитриев 28 сентября провел встречу с чиновниками США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Уточнялось, что один из американских чиновников назвал диалог конструктивным. Кроме того, участники встречи также обсуждали вопросы российско-американского экономического сотрудничества в области энергетики.

До этого сообщалось, что глава РФПИ провел переговоры в Нью-Йорке со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Они, в частности, также обсуждали украинский вопрос и возможное сотрудничество между Россией и США.

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