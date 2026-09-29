Билеты на концерт Шакиры в Киргизии будут стоить до 1 400 долларов

Фото: АР/Invision/Charles Sykes

Билеты на концерт певицы Шакиры в Киргизии будут стоить от 137 до почти 1 400 долларов, сообщается на официальном государственном портале продажи билетов.

Самые дешевые места за 12 тысяч сомов (137 долларов, или около 11 тысяч рублей) расположены в зоне с ограниченной видимостью – справа и слева от сцены. Билеты в фан-зоны обойдутся в 40 тысяч сомов (458 долларов, или около 38 тысяч рублей), а в VIP-зоны – в 120 тысяч сомов (1 373 доллара, или почти 115 тысяч рублей) с человека.

В афише говорится, что Шакира выступит в Бишкеке с мировым туром "Женщины больше не плачут". Это стадионное шоу, в котором прозвучат хиты разных лет – Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, Waka Waka, She Wolf – и песни нового альбома.

Концерт состоится 18 октября на стадионе "Бишкек Арена", продажи стартуют 1 октября. Уточнялось, что исполнительница впервые выйдет на сцену в Центральной Азии. При этом ранее ее концерт, запланированный на 18 ноября в столице Катара, оказался отменен. Причины такого решения не назывались.

