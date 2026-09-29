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29 сентября, 19:23

Политика

В Госдуме назвали обсуждение переименования котлет по-киевски демагогией

Фото: МАХ/"Юнашев LIVE"

Доступность жилья, миграционная политика и увеличение пенсий должны стать приоритетами нового созыва Госдумы. Об этом ТАСС заявила избранный депутат от ЛДПР Элеонора Кавшар, раскритиковав обсуждение переименования вокзалов и станций метро.

"Считаю, что пустая демагогия вокруг переименования котлет, вокзалов и станций метро никак не отразится на реальных проблемах страны", – сказала Кавшар.

Так депутат прокомментировала публикации СМИ о том, что в буфете Госдумы вместо котлет по-киевски на ценнике указаны котлеты со сливочным маслом. По словам Кавшар, новый созыв парламента займется решением более значимых для страны вопросов.

Ранее председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил переименовать чизкейк в "Буденновца". По его словам, в меню можно указывать "Буденновец (бывший чизкейк)", чтобы посетитель понимал, что заказывает. Малинкович также предложил изменить внешний вид десерта в патриотическую сторону.

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