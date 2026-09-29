Жительницу Вязьмы приговорили к 5,5 года за истязание и смерть дочери-инвалида

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Суд вынес приговор женщине из Вязьмы, признанной виновной в истязании детей и причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное управление СК по Смоленской области.

Следствие установило, что с марта по июль 2025 года осужденная оставляла двоих детей – 12-летнюю дочь-инвалида и 15-летнего сына – без присмотра в квартире. Она не занималась их воспитанием и содержанием – дети жили в антисанитарных условиях, без достаточного питания и воды.

Мать не заботилась об их здоровье и развитии, а также перестала давать дочери необходимые лекарства. Из-за длительного голодания и отсутствия лечения девочка скончалась в квартире. В итоге женщину признали виновной и назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Тульской области пройдет суд над многодетной парой из поселка Плеханово по делу об истязаниях малолетнего сына. Выяснилось, что супруги наносили ребенку множественные удары по голове и телу, а также запирали его на ночь в ванной комнате. Подозреваемых заключили под стражу, пострадавшего ребенка и его четырех братьев передали в социально-реабилитационный центр.

