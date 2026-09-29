Художница Суханова: раскраски по номерам помогут человеку натренировать руку

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Раскрашивание картин по номерам поможет человеку научиться работать с акрилом и натренировать руку. Об этом рассказала художница Наталья Суханова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, польза от этих наборов есть. Например, попасть кистью в участок размером три миллиметра и не выйти за контур можно только при точном контроле нажима и угла, поэтому руки тренируются с каждым часом работы. Несмотря на это, при раскрашивании глаза не напрягаются.

Монотонная работа с цветом также снижает тревожность по тому же принципу, что вязание или пазлы – внимание полностью сконцентрировано на текущем действии, добавила художница. Однако картины по номерам получаются плоскими, поскольку все художественные решения за человека принимает автор схемы.

"Композиция выстроена, рисунок перенесен, свет и тень разложены на пятна, краски смешаны на фабрике. Именно этим навыкам в художественной школе учат годами. Отсюда характерная плоскость таких работ, когда четкие границы между участками дают эффект мозаики вместо плавного перехода тона", – объяснила Суханова.

По ее мнению, начать карьеру художника, раскрашивая по номерам, вряд ли получится, но хобби может стать первой ступенью на пути к осознанному рисованию.

"Стоит смешивать собственные промежуточные оттенки и размывать границы между соседними участками влажной кистью. Полезно вести работу от темных тонов к светлым и от дальнего плана к ближнему, как пишут станковые картины. Следующий шаг делается уже без схемы. Лучше повторить знакомый сюжет на чистом холсте, сначала карандашом, потом красками, а затем перейти к этюдам с натуры", – посоветовала художница.

Для раскрашивания следует выбирать наборы с форматом от 40 на 50 сантиметров, где участки крупнее, потому что закрашивать их проще. Покупать набор лучше тот, где в комплекте больше 24 баночек краски.

"Номера на холсте должны быть бледно-серыми, тогда они не проступят сквозь светлую краску. Баночки с краской после каждого сеанса нужно плотно закрывать, акрил в открытой таре густеет за несколько часов", – дополнила Суханова.

Картина по номерам может помочь познакомиться с красками и поверить в свои силы, заключила она.

Ранее в музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Ненаивное наивное", посвященная наивному искусству XX века. Экспозиция разместилась в 11 залах, где представлены работы художников-самоучек, рассказывающие о бытовой и духовной жизни через призму личного опыта.

На выставке можно увидеть родственные явления, например работы ремесленников, создававшиеся в мастерских. Такие картины писались быстро, а сюжеты повторялись.