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22 сентября, 11:10

Культура

Музеи Москвы представили часть коллекций в других регионах России

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичные музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, развивают межрегиональное сотрудничество. Учреждения представили часть коллекций в других регионах страны. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, музей-заповедник "Царицыно" с 28 августа по 8 ноября проводит выставку "Царицыно" в Сыктывкаре: Основные элементы" в залах Национальной галереи Республики Коми. Посетителям представили произведения авторского декоративно-прикладного искусства из коллекции музея.

Экспозиция включает в себя множество работ, созданных мастерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Армении, Грузии, Казахстана и других стран. Зрители увидят предметы, выполненные из глины, стекла, камня, металла и текстиля. В фондах музея-заповедника "Царицыно" насчитывается более 60 тысяч уникальных артефактов и произведений искусства.

В 2022 году в Хлебном доме в "Царицыне" впервые прошла выставка "Основные элементы". Экспозиция была приурочена к 20-летию развития советского авторского декоративного искусства и его значению в художественном процессе. На выставке представлены произведения, отражающие природные стихии и живую материю, а также противопоставление дня и ночи, света и цвета, движения и статики.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина подготовил выставку "Почему я человек" в музейно-выставочном центре города Заречного Пензенской области. Посетители могут увидеть экспонаты, которые посвящены темам современных отношений между людьми. Выставка будет работать в Пензенской области до 7 ноября.

Во Владивостоке к перекрестным Годам российско-китайского сотрудничества открылась выставка Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына "По русским адресам Китая". Проект основан на материалах онлайн-ресурса "Карта русского зарубежья" и рассказывает о двух знаковых центрах русской диаспоры в Китае – Харбине и Шанхае.

До этого экспозиция была представлена в Москве, Харбине, Пекине и Шанхае. Ее показ во Владивостоке символичен – именно через этот портовый город многие русские эмигранты направлялись на восток – в Харбин, а затем в Шанхай. Выставка создана Домом русского зарубежья при поддержке Фонда наследия русского зарубежья и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Увидеть ее можно было до 20 сентября.

Кроме того, в Новосибирском государственном художественном музее до 27 сентября работает персональная выставка русского художника Ильи Глазунова. Она приурочена к 95-летию со дня его рождения. Экспозиция станет заключительным этапом масштабного проекта Галереи Ильи Глазунова.

Выставка художника уже проходила в Новосибирске в 1989 году. Спустя почти 40 лет картины мастера вновь можно увидеть в том же музее. Зрителям покажут около 100 всемирно известных картин и иллюстраций из собрания Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова. Экспозиция охватывает широкий период биографии живописца – от картин 1960-х до поздних работ, выполненных в 2010-е годы.

В музее естественной истории "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский кремль" до 16 сентября проходила выездная выставка Государственного Дарвиновского музея "Сокровища контрабандистов". Экспозиция включала 39 музейных экспонатов из коллекции Дарвиновского музея: чучела редких зверей, змеиные кожи и галантерейные предметы из кожи рептилий, шкуры леопардов и ягуаров, бивни африканских слонов и изделия из них.

Благодаря межмузейному сотрудничеству жители разных регионов могут знакомиться с уникальными экспонатами музеев столицы. В прошлом году столичный департамент культуры запустил цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев.

В его рамках прошли такие выставочные проекты, как "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ, выставка Музея Москвы "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х".

Также среди проектов – международные выставки "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно" и "Праздник весны. Новый год в старом Пекине" в Музее Москвы, а также вторая международная биеннале "Искусство будущего" в "Мультимедиа-арт-музее".

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе с 1 по 3 октября пройдет международная выставка "Искусство куклы". В арт-зоне будут представлены 55 музейных, авторских и коллективных проектов.

Один отдел будет посвящен антикварным куклам-автоматонам из коллекции Марии Меньшениной. Семь экспонатов смогут двигаться, танцевать, писать и говорить. Над головами посетителей также разместят действующую железную дорогу.

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