Фото: vk.ru/iskusstvokukly

Международная выставка "Искусство куклы" пройдет в Гостином Дворе с 1 по 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В арт-зоне представят 55 музейных, авторских и коллективных проектов. Среди них – экспозиции Московского музея истории куклы с работами художницы Наташи Побединой и коллекционера Ирины Углинской, а также новая работа немецкой художницы Хильдегард Гюнцель "Девушка с жемчужной сережкой", созданная по мотивам картины Яна Вермеера.

Отдельный раздел посвятят антикварным куклам-автоматонам из коллекции Марии Меньшениной. Семь экспонатов смогут двигаться, танцевать, писать и говорить, причем пять из них выполнены в человеческий рост. Над головами посетителей также разместят действующую железную дорогу.

Главным международным проектом станет "Кабинет редкостей", где покажут работы современных китайских художников по кукле. Кроме того, посетители увидят экспозиции, посвященные Шелковому пути, традиционным костюмам российских губерний, эпохе Людовика XIV и литературным произведениям.

В центральном разделе разместят коллекционных кукол, медведей Тедди, дизайнерские игрушки и авторские новогодние украшения. Понравившиеся изделия можно будет приобрести.

Ранее "Мосбилет" рассказывал о необычных и мистических историях московских музеев. Среди них – легенды о музейных кошках, загадочная деревянная дверь в мемориальной квартире Михаила Булгакова, так называемая сытинская запятая, остановившиеся часы Владимира Высоцкого и необычные камни в музее-заповеднике "Коломенское".

