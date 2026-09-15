"Мосбилет" приглашает 20 сентября на День астрономии в Музее космонавтики

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20 сентября в Музее космонавтики состоится День астрономии, организованный совместно с Центром педагогического мастерства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В программе для посетителей – лекции, мастер-классы и встречи с представителями ведущих вузов, таких как Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Ребята смогут пообщаться с педагогами и узнать о поступлении по результатам олимпиад.

Торжественное открытие начнется в 12:00 в кинозале. Затем, в 12:30, пройдет встреча с космонавтом, который расскажет о своем профессиональном пути.

Доцент факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский в 13:30 представит лекцию "Космический компас, или Рассказ о системах ориентации", в которой расскажет о системах ориентации спутников.

В 14:30 лекцию "Как совмещать науку с преподаванием в сборной" прочитает Владимир Федоров – тренер сборной и выпускник Московского физико-технического института; он расскажет о совмещении науки и преподавания.

Программу о редких астрономических явлениях будут показывать в планетарии каждые 20 минут с 12:30 до 14:30. При хорошей погоде у входа можно будет понаблюдать за солнечными пятнами в телескоп.

С 12:00 до 16:00 в центре управления полетами пройдут мастер-классы по определению знака Зодиака, работе солнечных часов и знакомству с астрономическими приборами. Мероприятия начнутся в 12:00, 13:30 и 14:30 соответственно.

Для участия нужен входной билет в музей. Приобрести его можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее для жителей и гостей столицы подготовили подборку спектаклей по произведениям Льва Толстого, которые идут в московских театрах в новом сезоне. В частности, в театре "Модерн" можно увидеть интерпретацию романа-эпопеи "Война и мир", где акцент сделан на Пьере Безухове и его патриотизме.

