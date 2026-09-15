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15 сентября, 12:00

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Сальдо: Украина потеряла выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Украина потеряла выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман – Сальдо

Фото: 123RF.com/hdesislava

Украина больше не может использовать Днепро-Бугский лиман для выхода в Черное море – проход судов заблокирован российскими военными, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Днепро-Бугский лиман расположен в северной части Черного моря на границе Херсонской и Николаевской областей. Он соединяет море с портами, которые находятся на берегах Южного Буга и Днепра.

Сальдо заявил, что порты Херсона на Днепре и Николаева на Южном Буге имеют выход в Черное море именно через этот лиман, но сейчас судоходство там фактически остановлено. Движение кораблей в Черноморском бассейне, включая акваторию Днепра, на сегодняшний день практически полностью прекращено.

При этом газета Financial Times ранее отмечала, что у Украины появились проблемы с вывозом зерна через Черное море. Журналисты утверждали, что причиной стали удары российских войск по военным объектам в районах черноморских портов, задействованных в доставке грузов для Вооруженных сил Украины.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что Украина не должна иметь прямого выхода к Черному морю. Депутат уточнил: полного запрета на использование акватории для Украины не требуется, однако этот процесс должен контролироваться Россией. По его мнению, выход к морю у страны может существовать через железнодорожное сообщение.

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