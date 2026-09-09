ВС России нанесли удары по объектам ВПК и портовой инфраструктуре Украины

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в ночь на 9 сентября продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. В результате был поражен склад предприятия в Киеве, выпускающего безэкипажные катера и дроны, а также комплектующие к ним.

Ранее российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам на Украине, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). В результате удалось поразить объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, которые помогают производить и хранить БПЛА и крылатые ракеты для украинских военных.

Кроме того, ВС РФ поразили логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов. Помимо этого, уничтожен морской танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.