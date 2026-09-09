На северо-западе Москвы более 18 тысяч жителей переехали в новостройки по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 18,2 тысячи жителей на северо-западе столицы заключили договоры на квартиры в новых домах в рамках программы реновации. Переселение затронуло 91 здание старого фонда, сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящий момент программа действует в пяти районах округа. Первые предложения о переезде весной 2021 года получили жители четырех пятиэтажек в Митине. За прошедшее время число домов, по которым завершен переезд или оформляются документы, достигло 91.

Больше всего новоселов отмечается в Северном Тушине – около 5,4 тысячи человек. При этом обладателями нового жилья в Хорошёво-Мнёвниках стали более 4,2 тысячи граждан, в Южном Тушине – свыше 2,9 тысячи. Всего в округе предстоит расселить почти 86,8 тысячи жителей из 432 старых домов.

Для участников программы город подготовил порядка 30 новостроек. Все жилые комплексы построены с учетом требований безбарьерной среды. Придомовые территории благоустроены: оборудованы игровые и спортивные зоны, места для отдыха.

Основная часть договоров заключена в 2025–2026 годах: более 5,6 тысячи – в прошлом году и почти 3,8 тысячи – в текущем, уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

С января по август 2026 года наибольшее число переехавших зафиксировано в Северном Тушине – почти 1,3 тысячи человек. В Южном Тушине и Митине – примерно по 800 новоселов. На данный момент переселение продолжается для жителей еще 30 домов.

Участники программы имеют право на помощь при переезде: город предоставляет бесплатный транспорт и грузчиков. На северо-западе этой услугой воспользовались более 4 тысяч семей – свыше 60% от всех переехавших в округе.

Услугу можно оформить в центрах информирования по переселению, которые располагаются на первых этажах новостроек, либо на сайте mos.ru. Всего с начала реализации программы "Помощью в переезде" воспользовались почти 70 тысяч семей, уточнили в департаменте градостроительной политики.

Ранее восемь новостроек были переданы под заселение в Зеленограде. Общая жилая площадь переданных зданий превышает 120 тысяч квадратных метров. Пять домов площадью более 87 тысяч "квадратов" расположены в районе Крюково. Еще три новостройки построены в Старом Крюкове, там жилая площадь составляет свыше 34 тысяч квадратных метров.

Кроме того, уже переехали или переселяются в новостройки жители 25 старых домов в Дмитровском районе. Переселение в этом районе стартовало в 2019 году. Сначала квартиры получили жильцы дома на Долгопрудной улице. Уже полностью расселено 17 зданий.

