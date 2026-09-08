Квартиры по реновации получили жители более 230 старых домов на востоке Москвы

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С начала реализации программы реновации в Восточном административном округе Москвы новые квартиры получили жители более 230 домов старого фонда. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что здания старого жилого фонда демонтируют экологично, без вреда для окружающей среды, с минимальным воздействием пыли и шума. Весь строительный мусор отправляют на переработку.

Ускорить процесс переселения помогает суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С его помощью участники программы могут онлайн забронировать время осмотра предложенного жилья, загрузить копии документов для подготовки договора и зарезервировать день его подписания.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в полностью расселенных домах на востоке столицы проживали почти 37,8 тысячи москвичей. Из них свыше 7,4 тысячи человек – жители Северного Измайлова. Около 6,2 тысячи участников программы стали новоселами в Измайлове. В Перове договоры на квартиры заключили почти 5,4 тысячи горожан, а в Гольянове – примерно 3,4 тысячи.

Также в пятерку районов с наибольшим числом переехавших вошло Новогиреево, где расселено 17 старых зданий, а правообладателями равнозначной недвижимости стали около 3,3 тысячи горожан.

Ранее около 1,2 тысячи москвичей из девяти старых домов в районе Люблино получили предложения переехать в новый жилой комплекс в рамках реновации. Переселение затронет жителей зданий на улицах Судакова, Таганрогской, Армавирской и Краснодарской. Они смогут переехать в новостройку по адресу улица Краснодонская, дом 20, корпус 1.

