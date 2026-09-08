Москвич поджег автомобиль, ударившись о него ногой

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В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге припаркованной машины. Об этом сообщил сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на Палехской улице. Очевидцы вызвали правоохранителей, а к моменту их прибытия огонь уже перекинулся на салон автомобиля.

Предполагаемым поджигателем оказался 51-летний москвич. По его словам, он разозлился, ударившись ногой о припаркованную машину, и в порыве гнева облил капот горючей жидкостью, после чего поджег авто.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее 33-летний местный житель в подмосковном Королеве сжег шесть машин, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.