Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Китая и Непала

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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая вблизи границы с Непалом. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 104 километрах севернее непальского города Покхара. Очаг залегал на глубине 35 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

При этом 26 августа в Непале произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. Число жертв удара стихии достигло 1 344 человек.

Ранее землетрясение, магнитуда которого составила 6,2, было зафиксировано у побережья американского штата Аляска. Эпицентр сейсмособытия находился в 105 километрах к югу-юго-западу от населенного пункта Никольский, а очаг залегал на глубине 78 километров.