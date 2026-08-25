Землетрясение магнитудой 2,9 произошло у берегов Севастополя

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Землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировано у берегов Севастополя. Об этом ТАСС сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

Подземные толчки были зарегистрированы в 20:46 по московскому времени. Эпицентр находился в 15 километрах от мыса Фиолент.

Как уточнила Бондарь, землетрясению предшествовали три более слабых форшока.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у побережья города Уракава на южном побережье самого северного японского острова Хоккайдо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров под дном океана.