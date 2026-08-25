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25 августа, 23:16

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РИА Новости: США и Иран в ближайшие дни официально объявят о прекращении огня

США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшие дни

Фото: 123RF.com/vetre

Стороны могут официально объявить о прекращении огня между США и Ираном уже в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. В соответствии с Исламабадским меморандумом также ожидается начало переговоров и раунда технических встреч.

Ранее США расширили санкционный список в отношении Ирана, включив в него 48 юридических лиц, 24 физических лица и 6 нефтяных танкеров. Под рестрикции, в частности, подпали граждане и компании из Ирана, Азербайджана, Греции, Индии, Китая и других стран.

Между тем главы МИД Ирана и Омана договорились вести работу над созданием постоянного коридора в Ормузском проливе. Стороны продолжат технические переговоры о согласовании постоянного судоходного коридора, а также о выработке механизма совместного управления им.

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