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18 августа, 15:34

Политика

Трамп объявил Ормузский пролив новой территорией США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив новой территорией страны, опубликовав карту с соответствующей подписью в соцсети Truth Social. Об этом сообщает RT.

"Новая территория США", – указано в подписи.

Ранее Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат это делать. По его словам, морскую блокаду иранских портов со стороны американских военных называют "стальной стеной".

При этом президент США также указывал, что Ормузский пролив остается открытым для большинства судов, кроме тех, что направляются в Иран. Комментируя возможность масштабной эскалации конфликта с Тегераном, Трамп отметил, что у Вашингтона есть все возможности для такого шага, если американская сторона сочтет это необходимым.

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