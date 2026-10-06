Трамп объяснил беспорядки во Франции массовой миграцией

Фото: AP/Jose Luis Magana

Протесты во Франции вызваны неконтролируемой миграцией, а не проблемами в системе образования. Такое мнение американский президент Дональд Трамп высказал в соцсети Truth Social.

"То, что происходит во Франции, – это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция", – написал глава Белого дома.

Протесты французских учащихся начались в сентябре. Акции охватили лицеи, большинство из которых находятся в Иль-де-Франс. Кроме того, протесты наблюдались в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле. Парижские старшеклассники выступали против перегруженного расписания, нехватки педагогов и других проблем в сфере образования.

Акции сопровождались поджогами городского имущества, запусками фейерверков и бросками коктейлей Молотова. Ущерб от них в трех регионах страны оценивается в десятки миллионов евро.

На фоне происходящего президент Франции Эммануэль Макрон проведет экстренное совещание с несколькими членами правительства. Планируется обсудить продолжающиеся беспорядки. По последним данным, полицейские задержали более 6 тысяч человек.