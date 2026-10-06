BFM: во Франции из музея украли книгу с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали

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Из частного музея в коммуне Иссуар на юге Франции похитили уникальную книгу "Апокалипсис" Жозефа Форе с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на радио BFM.

Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября в городском центре современного искусства, который основал владелец произведения Кристиан Карутзос. Расследование ведет жандармерия Клермон-Феррана. По словам Карутзоса, это грандиозное произведение, не имеющее аналогов в мире.

"Этой ночью убили французское культурное наследие, убили саму Францию", – заявил он.

Книгу создали в 1958–1961 годах по инициативе галериста Жозефа Форе на основе "Откровения Иоанна Богослова". В работе участвовали около 15 художников и писателей, среди которых Дали, Жан Кокто, Бернар Бюффе и Осип Цадкин.

Вес произведения – 210 килограммов, 150 из них приходится на бронзовую обложку, выполненную Дали. В 2003 году Карутзос приобрел книгу на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

В конце прошлого года вооруженному налету подверглась библиотека Марио де Андраде в Сан-Паулу. Преступники похитили 13 произведений искусства, в том числе 8 гравюр художника Анри Матисса и 5 работ бразильского художника Кандидо Портинари. В здании работали камеры видеонаблюдения, однако на тот момент подозреваемых задержать не удалось.

В августе текущего года полиция Бразилии обнаружила 8 похищенных гравюр Матисса. Работы нашли в Сан-Бернарду-ду-Кампу во время спецоперации подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Сан-Паулу. Также был задержан один подозреваемый.