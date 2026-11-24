Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в столичном регионе после снегопада во вторник и среду, 24–25 ноября, составит 10–15 сантиметров – вдвое больше, чем обычно бывает в конце осени. Об этом ТАСС рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в указанные даты, как правило, высота снежного покрова составляет около 5–7 сантиметров. При этом в 2023 году в это время сугробы достигали 21 сантиметра.

Ранее сообщалось, что погодные условия в столице 24 ноября будут сложными. В этот день в городе прогнозируется сильный снегопад, который может привести к образованию гололедицы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Столбики термометров днем покажут от минус 2 до 0 градусов. В ночное время похолодает до минус 3 градусов.