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С наступлением холодов важно поддерживать достаточный уровень жидкости в организме, чтобы слизистые оболочки носоглотки не пересыхали. Об этом РИА Новости рассказала главврач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник.

Эксперт рекомендовала отдавать предпочтение теплой воде, ягодным морсам и травяным чаям. По ее словам, особенно полезны напитки из клюквы, брусники и облепихи. В этих ягодах содержатся витамин С и другие вещества, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса.

При этом врач подчеркнула, что ни один напиток или отдельный продукт не способен самостоятельно укрепить иммунитет. Однако правильный питьевой режим помогает организму нормально функционировать.

Осенью из-за начала отопительного сезона воздух в помещениях становится суше. Это может приводить к пересыханию слизистых оболочек носоглотки, которые служат одним из первых барьеров на пути инфекций. Достаточное потребление жидкости помогает поддерживать их нормальное состояние.

Гардашник также посоветовала не кипятить ягоды и шиповник, поскольку витамин С чувствителен к высоким температурам. По ее словам, лучше заливать их водой, нагретой примерно до 60–70 градусов, или добавлять в немного остывший чай.

В качестве дополнительных ингредиентов можно использовать имбирь, куркуму и корицу. В частности, содержащиеся в куркуме куркумин и имбире гингеролы обладают противовоспалительными свойствами. Из куркумы также готовят теплый напиток на основе молока – так называемое золотое молоко.

Ранее россиянам рассказали о пользе разбавленного водой свекольного сока. В нем содержатся витамины, фолиевая кислота, железо, магний и бетаин, которые благоприятно влияют на печень и сосуды.