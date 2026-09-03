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03 сентября, 21:13

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Диетолог Бобровский: картофель с кожурой содержит клетчатку и витамины

Диетолог рассказал о пользе кожуры картофеля

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Картофель с кожурой содержит много клетчатки и витаминов, что положительно влияет на сердце и улучшает работу кишечника. Об этом изданию "Абзац" рассказал диетолог Андрей Бобровский.

По его словам, картофельная кожура является отличным источником магния, фосфора и калия. Она удерживает полезные вещества внутри клубня при варке.

Однако, отметил врач, если на картофеле есть зеленые участки, употреблять его в кожуре нельзя, так как там содержится ядовитый соланин. Кроме того, не стоит есть картофель в мундире людям с заболеваниями почек, язвой или гастритом. Не рекомендован он и детям до 2–3 лет.

Вместе с тем исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в беседе с News.ru отметила, что полезен и разбавленный водой сок свеклы. Из-за агрессивного воздействия на слизистую разбавлять его нужно обязательно.

По ее словам, этот корнеплод содержит витамины, магний, железо и фолиевую кислоту. А бетаин, который там тоже есть, благоприятно влияет на печень и сосуды.

При этом, предупредила специалист, у сахарной свеклы высокий гликемический индекс, что иногда может привести к вздутию живота или скачку сахара в крови. Кормовая свекла содержит много клетчатки, однако бывает тяжелой для желудка.

"Сахарную свеклу варят или запекают. Это классика для салатов. Запекание сохраняет больше полезных веществ, чем варка. Свежий сок свеклы несет мощный детокс-эффект", – сказала Лялина.

Она добавила, что кормовая свекла сама по себе достаточно жесткая, поэтому лучше подойдет для рагу, супов и смеси овощей.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рекомендовала гипертоникам быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они повышают уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.

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