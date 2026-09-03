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03 сентября, 20:45

Политика

Медведев заявил, что ФРГ многое потеряла после отказа от сотрудничества с РФ

Фото: kremlin.ru

Германия многое потеряла после того, как отказалась сотрудничать с Россией. Об этом RT заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, санкции Берлина против Москвы приведут к очень печальным последствиям для экономики и граждан Германии. Он призвал немецкие власти одуматься и начать проводить более взвешенную политику вместо открытой конфронтации с Россией.

Зампред Совбеза подчеркнул, что нынешнее правительство ФРГ продолжает дело своих предшественников – нацистов. Он указал, что Германия поддерживает неонацизм на Украине путем производства оружия на своей территории и закрытия российских консульств.

Ранее Медведев заявил, что Германия заслуживает прямого удара по всем местным производствам военной техники для Украины. Он напомнил, что Берлин обвинял Москву в якобы атаке на аэропорт Лейпцига. Однако, считает политик, такая диверсия была бы слишком слабым наказанием для немецкой стороны.

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