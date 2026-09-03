Встреча с ветераном СВО прошла в школе № 956 на северо-востоке столицы

Фото: Дмитрий Бровкин

Встреча с ветераном СВО Александром Шелковым прошла 3 сентября в школе № 956 на улице Заповедной в районе Южное Медведково. Мероприятие, посвященное Дню воинской славы России, объединило кадетов, юнармейцев и педагогов.

Участники обсудили сохранение памяти о защитниках Отечества и деятельность поисковых отрядов. Они также узнали о военно-историческом музее, экспозиция которого рассказывает о работе 569-го штурмового авиационного Осовецкого Краснознаменного ордена Суворова III степени полка.

Руководитель музея, педагог-организатор Наталья Шишкова рассказала, что с 2021 года образовательное учреждение активно работает над сохранением памяти об этом подразделении. В музее боевой славы можно увидеть документы, фотографии и личные вещи летчиков полка, участвовавшего в битвах Великой Отечественной войны и советско-японской войны 1945 года. Эти материалы используются школьниками в исследовательской и поисковой работе.

В ходе мероприятия участники затронули историю личности летчика Алексея Белозерова. В 1941–1942 годах его подразделение сражалось на Калининском фронте и освобождало территорию современной Тверской области. Младший лейтенант Белозеров погиб при выполнении боевых задач в январе 1942 года. Через много лет его останки и обломки самолета Ил-2 были найдены и идентифицированы поисковыми отрядами.

Шелковой отметил, что одним из основных артефактов школы является копия Боевого Знамени 569-го штурмового авиационного полка. Ее образовательная организация получила в апреле, когда начался патриотический проект "Заповеди Великой Победы". Сейчас это символ школы: с ним кадеты несут почетный караул, участвуют в церемониях и исследованиях.

Ветеран подчеркнул, что в Москве такая работа очень популярна – в городе работают более 30 поисковых отрядов. Они проводят выезды, изучают архивы, устанавливают личности погибших солдат. Таким образом, школьники сохраняют историческую память.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столица привлекает молодых ветеранов спецоперации к работе с подрастающим поколением в рамках проекта "Молодежь Москвы". За последние 1,5 года в патриотических мероприятиях проекта приняли участие порядка 85 тысяч человек. Ребята участвуют в спортивных тренировках и посещают места боевой славы.

