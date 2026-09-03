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03 сентября, 18:42

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении летнего сезона в спортивно-патриотических лагерях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 13 тысяч детей провели лето в спортивно-патриотических лагерях, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В этом году количество таких лагерей выросло с 3 до 10. В них организовали почти 3 тысячи мероприятий.

Совместно с Минобороны и МЧС России подготовлены образовательные программы. Юные жители столицы осваивали дисциплины: огневую, строевую, инженерную, пожарную, альпинистскую, туристскую подготовку и многое другое.

В конце каждой смены ребята участвовали в большой тактической игре, где демонстрировали полученные навыки.

Отряды в лагерях "Рокоссовский", "Жуков", "Конев", "Суворов", "Кутузов", "Багратион" и "Нахимов" выполняли следующие задачи: ориентирование по карте и компасу, стрельбу из пневматического оружия, переправу через реку и обнаружение учебных мин по ходу движения.

В лагерях "Василевский", "Ушаков" и "Чуйков", в свою очередь, дети попробовали себя в роли спасателей: тушили огонь, эвакуировали условных пострадавших на носилках, накладывали повязки и помогали людям справиться с паникой.

"Также ребята встречались с участниками СВО, слушали лекции, смотрели кино", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что мероприятия соответствуют задачам проектов "Мы вместе" и "Россия – страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее глава города сообщал, что городские кружки и секции посещают свыше 1,5 миллиона юных москвичей – это 89% детей столицы. В настоящее время спортивные клубы действуют во всех московских школах. Кроме того, работают сотни школьных театров и театральных объединений для детей. Также, как подчеркнул градоначальник, уделяется внимание и патриотическому воспитанию.

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