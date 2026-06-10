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10 июня, 17:30

Общество

Минпросвещения РФ ужесточило требования к вожатым в детских лагерях

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

С 2026 года на работу в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством.

Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время нанимали практически без требований. Сейчас эту практику пересмотрели и ужесточили.

Одновременно, по словам министра, выросло и число самих лагерей. Этим летом в стране заработают 40,5 тысячи организаций – на 280 больше прошлогоднего. Около 2 тысяч из них стационарные. Общий охват превысит 5,5 миллиона детей, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее.

Владимир Путин также поручил спецслужбам и силовым ведомствам усилить безопасность детских лагерей и других мест отдыха на время каникул. Глава государства напомнил, что противники не гнушаются терактами против несовершеннолетних, как это уже было в Старобельске, и назвал детей будущим России, а внешние угрозы – временным явлением.

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