Путин призвал защитить детские места отдыха в период каникул

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Владимир Путин поручил спецслужбам и силовым ведомствам усилить безопасность детских мест отдыха, включая лагеря, в период каникул. Об этом он сказал в рамках совещания с членами российского правительства.

"Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу", – отметил глава государства.

Путин обратил внимание, что противники не останавливаются перед совершением террористических актов в отношении детей, как это произошло в Старобельске. Он также назвал детей будущим России, а внешние вызовы – преходящим.

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В здании в тот момент находились студенты в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник колледжа.

В результате атаки погиб 21 ребенок, еще 45 человек получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Студентов разрушенного колледжа распределят по другим учебным заведениям для их дальнейшего обучения. Атакованный главный корпус учебного заведения полностью восстановят.

