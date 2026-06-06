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06 июня, 17:12

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МИД: РФ ожидает от генсека ООН публичного осуждения теракта в Старобельске

Россия ожидает от генсека ООН публичного осуждения теракта в Старобельске – МИД

Фото: ТАСС/Александр Река

Россия ожидает от генсека ООН Антониу Гутерриша и профильных структур организации четкого публичного осуждения украинской атаки на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба МИД России по итогам встречи замглавы министерства Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

"В Москве рассчитывают, что данная информация (о жертвах теракта в Старобельске. – Прим. ред.) будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", – указали в МИД.

Алимов передал Кузнецову фото- и видеоматериалы с места трагедии, подтверждающие причастность к ней Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также фотографии погибших студентов. Кроме того, было организовано видеоподключение жителей региона, которых затронул теракт.

"Владимиру Кузнецову была предоставлена возможность "из первых рук" ознакомиться со свидетельствами очевидцев, получить информацию об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы", – рассказали в дипведомстве.

Кузнецова попросили передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке генсеку, его специальному представителю по детям и вооруженному конфликту Ванессе Фрезье и профильным структурам организации. Директор информцентра заверил, что документы будут доведены до адресатов.

Кроме того, указали в МИД, российская сторона готова обеспечить приезд делегации ООН в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста (МККК).

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая. В результате погиб 21 человек, еще 45 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что корпус колледжа восстановят, однако общежитие разрушено полностью. На его месте построят другое здание. Для дальнейшего обучения студентов распределят по другим образовательным учреждениям.

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