МИД РФ предоставил детали удара ВСУ в ЛНР на международных площадках

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МИД РФ передал данные и подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске дипломатам и представителям РФ на ключевых международных платформах. Об этом сообщил посол по особым поручениям дипведомства Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

"Это действительно чудовищное преступление с убийством молодых людей", – высказался дипломат.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио КП прокомментировал второй масштабный удар России по противнику в ответ на теракт в ЛНР. По его словам, ночная атака принесла Украине чувство неминуемости возмездия.

Эксперт отметил, что сейчас Россия находится на пороге момента, когда ожидание решительных действий по украинскому вопросу становится настолько высоким, что к этому присоединяются не только граждане РФ, но и сочувствующие за рубежом, а также те, кто давно желает завершения конфликта.

"Многомиллионная армия пользователей интернета все ждет, когда же наконец наша армия покажет по-настоящему свои военно-технические возможности", – пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, сопровождается ли это ожидание присказкой "давно пора", Михайлов пояснил, что Москву этот временной разрыв не останавливает. По его мнению, возможности по вооружениям, которыми располагает Россия, позволяют ей достаточно долго откладывать момент применения самых мощных военно-технических средств.

Эксперт подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться гуманного формата спецоперации, например, предлагая коллективному Западу и Украине возможность выйти из конфликта, сохранив инфраструктуру и жизнеспособность территории.

"На мой взгляд, Россия еще не дошла до того уровня, после которого мы можем сказать: "Наконец-то настал тот самый решительный момент", – заключил он.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) с помощью 16 БПЛА 22 мая. В момент удара в общежитии находились 89 человек, из которых 45 обратились за медпомощью, число погибших составило 21.

Семьям погибших будет выплачено по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим с тяжкими и средними травмами – по 600 тысяч, а с легкими – по 300 тысяч.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования обвиняемыми стали начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко, командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди и командир 114-й отдельной бригады украинских беспилотных сил.

Первый удар возмездия армия России нанесла 24 мая. В результате были поражены военные объекты Украины, включая авиабазы, предприятия ОПК и объекты инфраструктуры. В операции участвовали баллистические ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Второй массированный удар был осуществлен в ночь на 2 июня высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными БПЛА. В результате в Киеве были поражены три территориальных центра комплектования ВСУ и 10 предприятий, которые занимаются выпуском продукции военного назначения, в том числе ударных дронов.