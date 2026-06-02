ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины

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Российская армия нанесла массированный удар по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военным аэродромам, а также топливным и транспортным объектам Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен в ночь на 2 июня высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными БПЛА.

В результате атаки в Киеве были поражены три территориальных центра комплектования ВСУ и 10 предприятий, которые занимаются выпуском продукции военного назначения, в том числе ударных дронов. В частности, Вооруженные силы России нанесли удары по объединению "Абрис ПТ", заводу радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и госкомпании "УкрСпецэкспорт".

В свою очередь, в Запорожье был уничтожен цех машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного предприятия "Мотор Сич". В Днепропетровской области ликвидирован завод компании Fire Point, которая занимается выпуском составляющих для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.

Помимо этого, в Харьковской области были атакованы три предприятия ОПК, в том числе "Харьковское государственное авиационное предприятие", а также два топливно-энергетических объекта Украины, которые используются в интересах украинских военных. Кроме того, в Сумской области российская армия нанесла удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда".

Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

По данным Минобороны РФ, атака стала ответом на теракт, совершенный киевским режимом в Старобельске, а также на другие удары Украины по гражданской инфраструктуре России.

Украинские военные нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая с помощью 16 БПЛА.

Из 89 человек, которые находились в общежитии в момент удара ВСУ, за помощью обратились 45 граждан. 21 человек стал жертвой атаки. Семьям погибших планируют выплатить 1,5 миллиона рублей. Гражданам, здоровью которых был причинен тяжкий и средний вред, направят 600 тысяч рублей, легкий вред – 300 тысяч.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин пообещал неотвратимое и заслуженное наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске.

Генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по Старобельску стали начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди. Вместе с ними в список вошел командир 114-й отдельной бригады украинских беспилотных сил.

В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин уточнил, что первые двое были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. По его словам, в ходе расследования правоохранителям удалось установить, что запуск БПЛА по колледжу был произведен военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ "Птицы Мадьяра" под руководством Андрея Клименко с территории Харьковской области.

