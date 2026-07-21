Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 19:35

Общество

Роспотребнадзор запросил данные о ситуации с вирусом Коксаки в Турции

Фото: 123RF.com/iuriigagarin

Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса Коксаки среди российских туристов в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере МАХ.

Аналогичный запрос также был подан в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Как уточнили в Роспотребнадзоре, запрос в турецкий Минздрав направили после сообщений о случаях заражения, в том числе среди детей.

Туристам рекомендовали соблюдать меры профилактики, в том числе тщательно мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать овощи и фрукты, избегать контакта с людьми с признаками инфекции и не допускать попадания воды в рот во время купания в бассейнах.

Детям при неблагоприятной эпидемиологической обстановке советуют по возможности не посещать игровые комнаты. При появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов в ведомстве призвали незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что российские туристы в турецком отеле IC Santai Family Resort столкнулись с массовым заражением детей вирусом Коксаки. Одна из туристок, Анна, сообщила, что, несмотря на дорогостоящую путевку, ее отдых был испорчен: трое детей заболели, из-за чего пять дней отпуска ушли на лечение.

Женщина пожаловалась на бездействие администрации отеля и проблемы с получением медицинской помощи по страховке. По словам других постояльцев, ситуация носит системный характер, однако руководство гостиницы игнорирует жалобы и не принимает санитарных мер.

Читайте также


общество

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика