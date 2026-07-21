Более 70 тысяч москвичей и туристов посетили фестиваль искусств "Русский КоТ"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С 4 июня по 30 августа в столице проходит фестиваль искусств "Русский КоТ", организованный Всероссийским музеем декоративного искусства. В свой юбилейный год он впервые стал партнером проекта "Лето в Москве", превратив музейный сад в пространство для творчества и знакомства с русскими традициями. За полтора месяца на площадке провели больше 300 мероприятий различных форматов – от художественных и ремесленных мастер-классов до спектаклей и кинопоказов.

"Поздравляя Всероссийский музей декоративного искусства с 45-летием, хочу особо отметить его важную роль в сохранении народных художественных промыслов. Это не только наследие народов нашей многонациональной страны, но и действующие производства, уникальные трудовые коллективы, которые по сей день создают изделия, содержащие "культурный код" России и широко представленные в рамках выставочных проектов музея. Правительство России оказывает отрасли постоянную поддержку: в текущем году на эти цели выделен один миллиард рублей. Убежден, что наша совместная с музеем работа продолжит способствовать популяризации народных промыслов", – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель попечительского совета музея Денис Мантуров.

45 лет музею исполнилось 21 июля. Празднование юбилея организовали в рамках фестиваля "Русский КоТ". Программа началась с выступления Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Исполнители представили музыкально-литературную композицию по мотивам "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина. Со сцены прозвучали произведения таких русских классиков, как Николай Римский-Корсаков и Петр Чайковский.

"Сегодня музей переживает один из самых динамичных периодов. Мы видим, как классическое академическое пространство успешно трансформируется в авторитетную платформу для развития современной креативной индустрии и предметного дизайна. Здесь на высоком профессиональном уровне реализуются значимые просветительские и творческие проекты, а выставочные залы неизменно становятся местом притяжения для широкой публики и экспертного сообщества", – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В честь дня рождения музея в рамках фестиваля искусств "Русский КоТ" для москвичей и туристов подготовили творческие занятия, экскурсии по усадьбе графа Ивана Остермана, в которой располагается культурное учреждение, и многое другое.

"С начала июня фестиваль искусств посетили уже больше 70 тысяч москвичей и туристов. Они участвовали в мастер-классах, знакомились с коллекциями российских дизайнеров, смотрели выступления театральных, музыкальных и хореографических ансамблей. До конца лета гостей ждет еще множество культурных открытий. От имени правительства Москвы поздравляю коллектив Всероссийского музея декоративного искусства с 45-летием. Желаю вам вдохновения и энергии для воплощения в жизнь новых культурных проектов!" – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Культурное событие стало частью масштабного проекта "Лето в Москве", третий сезон которого объединяет больше 500 площадок по всему городу. По словам Натальи Сергуниной, за первые полтора месяца в разных уголках столицы прошло порядка 56 тысяч мероприятий.

"Сегодня музей проходит стадию обновления: мы открываем новые выставки, становимся частью крупных городских проектов, используем современные музейные технологии и лучшие практики, чтобы рассказывать о декоративном искусстве как важной части нашего культурного кода. На ближайшие пять лет у музея амбициозные планы – стать одним из ведущих национальных музеев России и главным центром изучения, сохранения и популяризации ремесел и промыслов. Результаты этой работы уже видны: посещаемость музея за II квартал 2026 года увеличилась на 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне выросла примерно в пять раз", – поделилась директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

Фестиваль "Русский КоТ" зарекомендовал себя как одно из ярких событий теплого сезона. Благодаря разнообразию форматов все желающие могут увидеть, как народные ремесла и фольклорные сюжеты находят отражение в современном искусстве, музыке и дизайне. Каждая неделя посвящена определенному направлению. Афиша на ближайшее время опубликована на официальном сайте.

Между тем в рамках проекта "Лето в Москве" с 22 по 28 июля горожане смогут принять участие в благотворительных акциях и творческих мастер-классах. Например, в этот промежуток пройдет IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Он состоится с 23 по 26 июля на ВДНХ.

