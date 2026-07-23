Лавров рассказал Рубио о ситуации на линии боевого соприкосновения на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио довел информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями", – говорится в комментарии ведомства по итогам встречи.

Лавров также подчеркнул дестабилизирующую политику европейских стран, которые, по его словам, до сих пор стремятся нанести России "стратегическое поражение". При этом глава МИД подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность договоренностям, достигнутым на встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже.

Помимо украинской тематики, Лавров и Рубио обсудили обстановку в Персидском заливе. Также стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, и нормализовать условия работы дипломатических миссий России и США.

Кроме того, министры приветствовали возобновление полноценных контактов между госкомпаниями "Роскосмос" и NASA, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.

Лавров и Рубио провели встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре. Эти переговоры стали пятой очной встречей дипломатов с января 2025 года. Помимо личных контактов, Лавров и Рубио провели 11 телефонных разговоров.

Как отмечал госсекретарь США, комментируя встречу с российским коллегой, Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы обязаны поддерживать диалог, несмотря на разногласия. По его словам, отсутствие общения было бы "безрассудным и безответственным".