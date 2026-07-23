Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле длились более получаса

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Переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершились в Маниле. Длительность встречи составила более получаса, передает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств вместе с делегациями покинули зал для переговоров в 12:31 по местному времени (07:31 по Москве. – Прим. ред.). Мероприятие стартовало в 11:54 (06:54 по Москве. – Прим. ред.) и прошло по намеченному графику.

Решение о завершении встречи было принято в связи со следующим двусторонним контактом Рубио, который был запланирован примерно на 12:25 по местному времени (07:25 по Москве. – Прим. ред.).

Переговоры анонсировал Лавров за день до их начала. Тогда дипломат выразил уверенность в том, что они принесут пользу для обсуждения позиции США по урегулированию ситуации на Украине. Также он раскрыл, что намеревался узнать у Рубио о комментариях американского лидера Дональда Трампа на итоги встречи в Анкоридже.

Прошедшее мероприятие стало пятой очной встречей Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда к власти в США пришла вторая администрация Трампа. Помимо личных встреч, дипломаты за этот период провели 11 телефонных разговоров.

Во время первой телефонной беседы, состоявшейся 15 февраля 2025-го, стороны достигли соглашения о поддержании канала связи для урегулирования проблем в российско-американских отношениях и о проведении регулярных контактов. В ходе этого разговора также обсуждались меры по созданию условий для нормальной работы дипломатических миссий.