Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 07:55

Политика

Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле длились более получаса

Фото: ТАСС/ЕРА/FAZRY ISMAIL

Переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершились в Маниле. Длительность встречи составила более получаса, передает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств вместе с делегациями покинули зал для переговоров в 12:31 по местному времени (07:31 по Москве. – Прим. ред.). Мероприятие стартовало в 11:54 (06:54 по Москве. – Прим. ред.) и прошло по намеченному графику.

Решение о завершении встречи было принято в связи со следующим двусторонним контактом Рубио, который был запланирован примерно на 12:25 по местному времени (07:25 по Москве. – Прим. ред.).

Переговоры анонсировал Лавров за день до их начала. Тогда дипломат выразил уверенность в том, что они принесут пользу для обсуждения позиции США по урегулированию ситуации на Украине. Также он раскрыл, что намеревался узнать у Рубио о комментариях американского лидера Дональда Трампа на итоги встречи в Анкоридже.

Прошедшее мероприятие стало пятой очной встречей Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда к власти в США пришла вторая администрация Трампа. Помимо личных встреч, дипломаты за этот период провели 11 телефонных разговоров.

Во время первой телефонной беседы, состоявшейся 15 февраля 2025-го, стороны достигли соглашения о поддержании канала связи для урегулирования проблем в российско-американских отношениях и о проведении регулярных контактов. В ходе этого разговора также обсуждались меры по созданию условий для нормальной работы дипломатических миссий.

Читайте также


политика

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика