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23 июля, 11:54

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SHOT: восемь личинок достали из россиянки после отдыха во Вьетнаме

Личинки блох нашли в ноге россиянки после отдыха во Вьетнаме

Фото: МАХ/SHOT

Восемь личинок песчаных блох вытащили из ноги россиянки после отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

Девушка проводила зиму в нескольких странах Азии. Во время отдыха на вьетнамском острове Фукуок она загорала на пляже Байсау, где и подхватила паразитов. Отмечается, что после прилета в Москву ее почти сразу же доставили в больницу.

По словам врачей, в пятке и колене появились личинки песчаных блох. Хирург во время операции вскрыл раны и вытащил отложения. Полторы недели пациентке проводили перевязки. Как рассказала девушка, боль в ноге после этого не утихала месяц.

Ранее планктон атаковал российских туристов на пляже во Вьетнаме. Они ощутили множественные уколы по всему телу, которые были похожи на ожог от контакта с крапивой, во время купания в море. Пострадавшие пытались восстановиться с помощью антигистаминных препаратов, мазей и алоэ.

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