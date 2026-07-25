NDR: в Германии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом

Фото: ndr.de

Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Гандеркезее на северо-западе Германии, приведя к смерти минимум одного человека. Об этом сообщает издание NDR со ссылкой на полицию.

Самолет упал на чердак жилого дома около 11:00 по местному времени. Погибшим оказался мужчина, однако пока неизвестно, был ли он пилотом. Спасатели также ищут второго человека, который, предположительно, находился на борту воздушного судна.

Семья, проживающая в здании, во время происшествия отсутствовала. При этом спасатели пока не могут попасть внутрь с нижних этажей из-за угрозы обрушения.

Ранее в Пекине легкомоторный самолет столкнулся со зданием Citic Tower. В результате инцидента 66-летний пилот по фамилии Лю погиб, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, воздушное судно отклонилось от заданного курса, после чего связь с диспетчерами была прервана.

Пилот имел небольшой стаж, а также получил официальную лицензию в 2021 году. Кроме того, погибший страдал от хронической бессонницы и повышенной тревожности.