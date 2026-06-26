Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

Фото: телеграм-канал Baza

Небольшой самолет врезался в 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь, который является самым высоким зданием в Пекине, сообщает CNN.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как с высоты падают обломки самолета. Кроме того, рядом со зданием лежит его хвостовая часть. Люди, которых эвакуировали из небоскреба, собрались на улице, а на место приехали машины экстренных служб.

Предварительно, в небоскреб врезался легкий спортивный самолет Sunward SA 60L Aurora, который принадлежит местной авиакомпании.

Ранее в аэропорту Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара. В результате пострадал один пассажир, а всего с борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.

